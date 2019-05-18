شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخضع للتحقيقات فى إيطاليا بسبب "أندرويد أوتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع حاليا شركة جوجل لتحقيق جديد من قبل سلطات مكافحة الاحتكارالأوروبية، حيث تتعلق المشكلة هذه المرة بنظام التشغيل التابع لها والذى يستهدف السيارات "أندرويد أوتو"، حيث تواجه الشركة مشكلة مع أكبر شركة خدمات فى أوروبا "Enel" مما قد يهدد طموحات جوجل فى سوق السيارات.

وبحسب موقع agcm الإيطالى، فقد أعلنت هيئة مكافحة الاحتكارالإيطالية، أنها فتحت تحقيق يتعلق بإساءة استخدام جوجل لمركزها المهيمن فى السوق، فيما قالت هيئة مراقبة المنافسة: إن التحقيق يتعلق بإساءة استخدام جوجل لموقعها فى سوق الأجهزة الذكية.

وقد وافقت الهيئة على بدء إجراء أولى ضد شركة جوجل، حيث سيقوم مسؤوليها بإجراء عمليات تفتيش لمقر شركة جوجل، مشيرة إلى أنها جوجل رفضت دمج تطبيق "Enel X Recharge"، الذى طورته شركة Enel، فى نظام تشغيلها Android Auto، حيث كانت شركة الطاقة الإيطالية Enel، قد طرحت تطبيق يسمى Enel X Recharge، والذى يساعد المستخدمين فى العثور على محطات الشحن.

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فيما يحتل عملاق البحث، من خلال نظام تشغيله أندرويد، مكانة مهيمنة فى سوق أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، حيث يعمل حوالى ثلاثة أرباع الأجهزة المحمولة فى إيطاليا بواسطة نظامها التشغيلى، كما تتنافس جوجل مع شركة أبل للسيطرة على نظام القيادة بالسيارات الجديدة، الأمر الذى دفعها إلى تطوير نظام تشغيل كامل للسيارات، يسمى Android Automotive، بدلا من Android Auto.

وكانت شركة Enel قد قدمت الشكوى إلى هيئة مكافحة الاحتكارالإيطالية فى شهر فبراير، وأكدت الهيئة أن جوجل رفضت دمج التطبيق لأسباب أمنية، كما تدعى عملاقة البحث، بالرغم من أن Enel صممت التطبيق للعمل مع الأوامرالصوتية، بما يتماشى مع إرشادات جوجل.