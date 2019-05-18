شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون حشرة روبوتية ذات أربعة أجنحة يمكنها الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الصعب صنع روبوت شبيه بالحشرات، فعادة ما تكون الروبوتات ذات الأجنحة الأربعة ثقيلة للغاية، أما النماذج ذات الجناحين تميل إلى التحليق بشكل غير صحيح، لكن الباحثين فى جامعة جنوب كاليفورنيا قد اقتربوا خطوة واحدة من تحقيق هذا الحلم، حيث قاموا بتطوير روبوت جديد أشبه بالحشرة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن الروبوت الجديد يحمل اسم Bee + ، وهو روبوت رباعى الأجنحة، يمكنه الطيران بمزيد من الرشاقة والحذر بنفس طريقة الحشرات الحقيقية، بينما لا يزيد وزنه عن 0.08 جرام، ويمكن لهذا الروبوت أن يتتبع المسارات ويتفادى العقبات ويناء على الأرض.

ولا يزال هناك الكثير والكثير من العمل الذى يتعين القيام به قبل وجود الحشرات الآلية فى الخدمة، ورغم أن الروبوت الجديد صغير للغاية، لكنه لا يزال أكبر قليلاً وأثقل بكثير من معظم الحشرات الحقيقية، لكن لا يزال الروبوت الجديد مفيد فى عدد من المهام، مثل استكشاف المناطق الخطرة وتحديد أماكن الناجين فى المبانى المنهارة.