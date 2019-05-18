شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات الاتصالات الأمريكية تتوقف عن بيع بيانات الموقع الجغرافى للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركات الاتصالات الأمريكية AT&T و Sprint و T-Mobile و Verizon قدمت ردودًا على طلب Jessica Rosenworcel مفوضة لجنة الاتصالات الأمريكية FCC للحصول على معلومات حول بيع بيانات الموقع الجغرافى للمستخدمين لشركات الإعلانات.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، قالت الشركات الأربعة، إنها أوقفت المبيعات لهذه البيانات فى وقت ما بعدما وعدت بذلك فى يونيو 2018، فيما قالت AT&T و T-Mobile و Verizon إنها أنهت مبيعاتها الأخيرة بنقاط متفاوتة فى مارس 2019 ، بينما أكدت Sprint أنها أنهت الصفقة الأخيرة مع مجمع المواقع فى 31 مايو.

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وكشفت شركات الاتصالات أن مبيعاتها لا تسمح إلا باستخدامات محددة، فيما تتطلب شروط AT&T حالات استخدام معتمدة وحذف المعلومات، بينما قالت Verizon إنها تمتلك "عملية مفصلة" لمسح وفحص عملاء مجمعى البيانات.

وكانت Sprint أقل تحديداً، لكنها قالت إنها سمحت لشركات الإعلانات بالاحتفاظ بالبيانات لفترة طويلة، بما يكفى لتوفير "استجابة مناسبة" وقصرت وصولهم إلى المعلومات المطلوبة فقط للوفاء بعقودهم.

وليس من المؤكد أن تلك المبيعات المنتهية منذ فترة كانت قانونية، ويمنع قانون الاتصالات شركات الهاتف من الكشف عن معلومات الموقع أو استخدامها دون إذن صريح من العملاء، كما لا يوجد أى مؤشر واضح على حصول الشبكات على موافقة، بالتأكيد لا ينوى العملاء الوصول إلى المعلومات من أيدى شركات الإعلانات.