تكنولوجيا: “شيف مصر”.. تطبيق يقدم وصفات الطبخ لأشهر شيفات مصر والوطن العربي

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يقدم تطبيق “شيف مصر” شيفات من كثير من المطابخ العربية، منهم مشاهير مثل الشيف الشربيني ووسام مسعود وأسامة السيد وأميرة شنب ومنال العالم وغيرهم، بالإضافة إلى وصفات متعددة من خلال أقسام مثل طبق رئيسي وعصائر وحلويات وبيتزا، بالإضافة إلى قسم دجاج وطاجن وشوربة.
بعد تنزيل تطبيق “شيف مصر” وتثبيته على هاتفك الذكي، يمكنك تصفح التطبيق عبر القائمة الرئيسية له، والتي تضم وصفات وشيفات والأقسام ودجاج وطاجن وشوربة.
عند اختيار قسم شيفات، والدخول إلى صفحة شيف معين، فسوف يمكنك استعراض وصفات الشيف، وكذلك مشاهدة مقاطع الفيديو المصورة له خلال إعداد الوصفات، ويمكن تحميل التطبيق مباشرة عبر الضغط على الرابط، ثم تثبيته على هاتفك.
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