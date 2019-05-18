كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “الروبوت البشري” يستعرض قدراته قطع معهد أبحاث أميركي خطوات واسعة نحو تطوير روبوت شبيه بالإنسان متعدد الاستخدامات. وعرضت للروبوت لقطات وهو يسير عبر ممر ضيق يشبه حبلا مشدودا، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

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