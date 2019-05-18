تكنولوجيا: أحدث التسريبات حول هاتف Meizu 16Xs المتوقع الإعلان عنه في يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث التسريبات حول هاتف Meizu 16Xs الذي رصد في TENAA مؤخراً، والذي يضم شاشة AMOLED مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

كانت شركة Meizu قد كشفت عن هاتف Meizu 16s خلال الشهر الماضي، واليوم تستعد الشركة لكشف النقاب عن إصدار جديد من السلسلة يعرف بهاتف Meizu 16Xs، الذي نشرت مواصفاته في تسريبات جديدة جاءت عبر TENAA مؤخراً، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 675 بسرعة 2GHz.

المواصفات المتوقعة لهاتف Meizu 16Xs

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شاشة Super AMOLED بحجم 6.2 إنش وبجودة عرض Full HD بلس بدقة 1080 في 2232 بيكسل، مع أبعاد 18.6:9

رقاقة معالج Snapdragon 675 ثماني الأنوية بسرعة 2GHz، مع كرت شاشة Adreno 612

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في ذاكرة UFS 2.1

يدعم اثنان من شرائح SIM

واجهة مستخدم Flyme OS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9.0 Pie

كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، في مستشعر IMX586 من سوني وفلاش LED، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات ذات زوايا واسعة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل

كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

قياسات الهاتف 152 في 74.4 في 74.4 مم، مع وزن 162 جرام

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz أو 5GHz، ويدعم البلوتوث 5، مع منفذ USB C

يضم بطارية بقدرة 4000 mAh مع شاحن بتقنية الشحن السريع.

لذا نترقب هذا الإصدار الجديد من هواتف Meizu الذي ينافس لاحقاً في سوق الهواتف المتوسطة، حيث تشير التوقعات إلى خطط Meizu للإعلان عن هاتف Meizu 16Xs في بداية شهر يونيو.

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