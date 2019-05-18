تكنولوجيا: تقرير يؤكد على حل النزاعات القانونية القائمة بين هواوي وسامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشر عبر Nikkei عن وصول كلاً من هواوي وسامسونج إلى تسوية قانوية للنزاعات القائمة بينهم والتي إستمرت لعدة سنوات.

إستمر النزاع القانوني بين سامسونج وهواوي لفترة طويلة، حيث شمل مجموعة من القضايا القائمة بين الشركتين والتي يصل عددها إلى 40 دعوة قضائية، تختلف بين تراخيص براءة إختراع لشبكات 4G التي تنتشر في الصين والولايات المتحدة، أو غيرها من براءات الإختراع.

من جانب أخر لم يكشف تقرير Nikkei عن كيفية حل هذه النزاعات القانونية، وما إذا كانت التسوية القانونية جاءت في صورة تعويضات مالية أو شكل أخر، إلا أن التقرير أكد على خطط كلا الشركتين للتركيز خلال الفترة القادمة على ترخيص براءات الإختراع الخاصة بالتقنيات الرئيسية.

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يذكر أن سامسونج وصلت إلى تسوية أخرى مع شركة ابل خلال صيف العام الماضي، لتضع حد للنزاعات القانونية القائمة أيضاً بين كلا الشركتين لسنوات، حيث من المتوقع أن الركود الواضح في الأسواق العالمية كان سبباً رئيسياً في حل هذه النزاعات، حيث تأثرت كلاً من العملاق الكوري وابل بالفعل بهذا الركود في المبيعات، بينما ارتفعت مبيعات هواوي من الهواتف الذكية بشكل ملحوظ سنوياً.

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