المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo Switch تخطت مبيعات Playstation 4 في اليابان

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Sony منذ فترة طويلة هي من تقود السوق الياباني عندما يتعلق الأمر بأجهزة الألعاب المنزلية بفضل المبيعات القوية لجهاز Playstation 4، ولكن يبدو أن شركة Nintendo إستطاعت تغيير المراكز. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا، فيبدو أن المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo Switch تخطت الآن المبيعات الإجمالية لجهاز Playstation 4 في اليابان.

تُظهر أحدث الإحصائيات الصادرة من مؤسسة Famitsu المتخصصة في بحوث السوق أن مبيعات Nintendo Switch في اليابان بلغت 8125637 وحدة، في حين بلغت مبيعات Playstation 4 و Playstation 4 Pro مجتمعين نحو 8077756 وحدة في نفس البلد. إنه بالتأكيد إنجاز رائع.

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أولئك الذين يراقبون هذه الأرقام في اليابان لن يفاجئوا بهذا. نظرًا للزخم المذهل الذي كان يحظى به جهاز Nintendo Switch منذ إطلاقه، فقد أدرك المحللين أن الأمر كان مجرد مسألة وقت قبل أن تتخطى المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo Switch في اليابان المبيعات الإجمالية لجهاز Playstation 4.

ما يثير الإعجاب هو المدة الزمنية القصيرة التي إستطاع فيها جهاز Nintendo Switch التفوق على جهاز Playstation 4 في اليابان. وكما يتذكر الكثير منكم، فقد تم إصدار جهاز Playstation 4 في شهر فبراير من العام 2014، في حين لم يتم إطلاق جهاز Nintendo Switch حتى شهر مارس من العام 2017. وبالتالي، هذا يعني أن جهاز Nintendo إستطاع التفوق على جهاز Sony على الرغم من حقيقة أن Nintendo Switch وصل إلى السوق بعد ثلاث سنوات.