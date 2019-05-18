تحقيقات تطال جوجل في إيطاليا بسبب أندرويد أوتو

تعرضت جوجل لتحقيق جديد من قبل سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية، لكنه لا يتعلق هذه المرة بالشكاوى القديمة بشأن سلوك الشركة في أسواق أنظمة البحث، والهاتف الذكي، بل بمشكلة مع أكبر شركة خدمات في أوروبا، Enel، مما قد يهدد طموحات جوجل في مجال السيارات.

وأعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية اليوم الجمعة أنها فتحت تحقيقًا بشأن إساءة استخدام جوجل لمركزها المهيمن في السوق، وقالت هيئة مراقبة المنافسة: إن التحقيق يتعلق بإساءة استخدام جوجل لموقعها في سوق الأجهزة الذكية.

وأوضحت الهيئة في بيان أنها وافقت على بدء إجراء أولي ضد شركة جوجل، مؤكدة قيام المسؤولين بعمليات تفتيش لمقر الشركة المعنية، ومُدعية أن جوجل رفضت دمج تطبيق “Enel X Recharge“، الذي طورته شركة Enel ، في تطبيقها المسمى أندرويد أوتو Android Auto.

وكانت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة Enel، وقسمها المتنقل الإلكتروني Enel X، الذي يعمل على طرح شبكة من محطات الشحن للسيارات الكهربائية، قد طرحت تطبيقها المسمى Enel X Recharge، والذي يساعد المستخدمين في العثور على محطات الشحن.

وتحتل عملاقة البحث، من خلال نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة أندرويد، مكانة مهيمنة في سوق أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، حيث يعمل حوالي ثلاثة أرباع الأجهزة المحمولة في إيطاليا بواسطة نظامها التشغيلي.

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ويتيح تطبيق أندرويد أوتو لمستخدمي أندرويد استخدام بعض التطبيقات، وميزات الهاتف بسهولة وأمان، أثناء القيادة، ومن ثَمَّ، فإن استبعاد تطبيق Enel X Recharge يقلل من قابلية استخدام التطبيق، حسبما أضافت الهيئة، بما في ذلك البحث عن محطات الشحن أثناء القيادة.

وقدمت شركة Enel الشكوى إلى هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية في شهر فبراير، وأكدت الهيئة أن جوجل رفضت دمج التطبيق لأسباب أمنية، كما تدعي عملاقة البحث، بالرغم من أن Enel صممت التطبيق للعمل مع الأوامر الصوتية، بما يتماشى مع إرشادات جوجل.

وأشار البيان إلى أن رغبة جوجل بمنع Enel X Recharge من Android Auto يمثل دفاعًا عن نموذجها للأعمال في تطبيق خرائطها، والذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات للمستخدمين النهائيين، بما في ذلك معلومات حول مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية، وكيفية الوصول إليها.

ويأتي التحقيق مع جوجل بعد مرور شهر واحد فقط من بدء السلطات الإيطالية تحقيقًا أوليًا مع أمازون بشأن إساءة استخدام مركزها المهيمن في التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية.

وقال متحدث باسم عملاقة البحث: صُمم تطبيق أندرويد أوتو مع أخذ مراعاة السلامة بعين الاعتبار؛ من أجل تقليل الانحرافات، وضمان استخدام التطبيقات بأمان عند القيادة، ونحن نراجع الشكوى، ونتطلع إلى العمل مع السلطات الإيطالية لحل مخاوفهم.

وقد يستمر التحقيق لمدة تصل إلى عام، مع تسببه بمتاعب لجوجل في حال قررت سلطات المنافسة أنها تحاول الاستفادة من هيمنتها على عالم الهواتف الذكية؛ لإخراج الشركات الأخرى من لوحات قيادة السيارات.