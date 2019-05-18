Lilium تكشف عن تاكسي جوي لإحداث ثورة في التنقل

كشفت Lilium عن نموذج أولي جديد تمامًا لما تدعي أنه أول طائرة نفاثة تعمل بالكهرباء في العالم، وتستوعب خمسة مقاعد، وتخطط شركة صناعة سيارات الأجرة الجوية الألمانية الناشئة؛ لاستخدامها كخدمة تاكسي جوي عمومية عند الطلب، بحلول عام 2025، وذلك بهدف إحداث ثورة في التنقل ضمن المناطق الحضرية.

وهناك عدد من الشركات الناشئة التي تطور سيارات أجرة طائرة، مثل أوبر Uber، وبوينغ Boeing، لكن Lilium تميزت بتصميمها الفريد الذي يشبه الطائرة، وخصائص الطيران الجادة، وهي تحاول حاليًا الحصول على موافقة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وشهادة FAA.

وستكون الطائرة – التي طورتها Lilium الواقع مقرها في ميونيخ، وتعمل بواسطة 36 محركًا نفاثًا كهربائيًا مثبتا على الأجنحة – قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر في 60 دقيقة فقط، مما يقلل من أوقات السفر عبر المدن، أو المناطق المكتظة.

ويمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، والعمل لمدة ساعة كاملة، كما أنها قادرة على الطيران بشكل مستقل، لكن Lilium تخطط لوضع طيار بشري على متن الطائرة.

ويحتوي النموذج الأولي الجديد لشركة Lilium على مقصورة بيضاوية، وفي ظل وجود خمسة مقاعد للركاب، إلى جانب مقعد الطيار، فإنه سيكون بإمكان الطيارة تقديم خدمة التاكسي للمجموعات، أو الأسر الصغيرة، مما يوفر بديلاً فعليًا للسفر على الطرق.

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وقال ريمو جيربر Remo Gerber، كبير المسؤولين التجاريين في Lilium: إن تكلفة الخدمة ستكون مماثلة لتكلفة ركوب سيارة أجرة على الطريق.

وأوضح أن الانتقال من مطار جون إف كينيدي الدولي JFK في نيويورك إلى وسط مانهاتن Manhattan سيكلف ما بين 70 إلى 80 دولارًا، ولكن بدلاً من أن تستغرق الرحلة ساعة، فإنها تستغرق ست دقائق فقط.

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وأكملت الطائرة – التي تقلع وتهبط عموديًا VTOL، لكنها تطير أفقيًا – رحلتها التجريبية الأولى غير المأهولة فوق ألمانيا هذا الشهر، ووفقا لشركة التكنولوجيا، فإن خدمتها للتاكسي الجوي ستسمح للمستخدمين بالسفر من لندن إلى مانشستر في أقل من ساعة.

ووصف دانييل ويغان Daniel Wiegand، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Lilium، الرحلة التجريبية، التي تأخرت قليلاً عن الموعد المحدد، بأنها خطوة كبيرة نحو جعل التنقل الجوي الحضري حقيقة واقعة.

وتعتمد الطائرة على نموذج أولي بمقعدين، والذي تم اختباره في عام 2017، لكن النسخة التجريبية المكونة من خمسة مقاعد، والتي يتم التحكم فيها عن بُعد من الأرض، تمر الآن باختبار الطيران، وتفاخرت الشركة بأول اختبار ناجح للمركبة.

وعملت الشركة على مدار العشرين شهرًا الماضية لإجراء أول اختبار ناجح، وسمح تصميم الطائرة، التي لا تتضمن ذيلًا، أو دفة، أو مراوح، أو ناقلًا للحركة، للفريق بالتركيز على المزيد من الميزات الصديقة للركاب، بما في ذلك النوافذ البانورامية والأبواب.

وابتعد كبير المسؤولين التجاريين في Lilium عن تحديد موعد إطلاق رسمي للطائرة، لكنه قال: إن الشركة تجري في الوقت الحالي محادثات مع عدد من المدن لاستخدامها تجاريًا، ويعتقد أنها ستكون مستخدمة في عدد من المدن حول العالم بحلول عام 2025.