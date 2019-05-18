5 تطبيقات مهمة للسيدات تساعدهن على تتبع الحمل بسهولة

يُغير إنجاب الأطفال كل شيء في حياة المرأة، وذلك من اللحظة الأولى التي تدرك فيها أنها حامل، لتمر بالعديد من المراحل والتطورات المختلفة أثناء فترة الحمل، وخلال هذه المراحل تدور بعقلها الكثير من الأسئلة، وكلما مر أسبوع تريد تتبع الحمل لتكون على علم بالتطورات، والأعراض وكيفية التعامل معها.

وبالرغم من أن تطبيقات تتبع الحمل ليست بالتأكيد بديلاً عن المشورة الطبية المتخصصة، إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة عندما يتعلق الأمر بتتبع نمو طفلك بمرور الوقت، حيث يمكن للعديد من التطبيقات مساعدتك في الاحتفاظ بسجل للفيتامينات، أو الأدوية الخاصة بك، أو التواصل مع الأمهات الأخريات من أجل الحصل على المساعدة.

فيما يلي 5 تطبيقات مهمة للسيدات تساعدهم في تتبع الحمل خلال كل المراحل:

1- تطبيق Pregnancy Tracker:

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يعتبر هذا التطبيق من أهم تطبيقات تتبع الحمل، وأكثرها انتشارًا، حيث يساعدكِ في تتبع الحمل، وتطور نمو الجنين يومًا بعد يوم، بالإضافة إلى توفير نصائح حول الحمل، ومقاطع فيديو حول تطور الجنين في كل مرحلة من مراحل الحمل.

يتميز هذا التطبيق بتوفير نصائح متخصصة تتوافق مع طول فترة حملك، وأفكار متميزة للتغذية الصحيحة، ونصائح حول التمارين الرياضية المفيدة أثناء الحمل، وقوائم تذكير أسبوعية، كما يمكنكِ من خلال التطبيق التعرف على الفيتامينات الهامة قبل الولادة.

وبمجرد وصول المولود الجديد، يتحول التطبيق تلقائيًا إلى دليل أمومة يومي ليدعمك خلال السنة الأولى لك كأم، حيث يوفر لك أدوات مثل: تعقب نمو الطفل، ودليل التغذية مع الرضاعة الطبيعية، ونصائح عن رعاية الطفل، ورعاية نفسك، ومقاطع فيديو حول صحة الطفل.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

2- تطبيق Sprout Pregnancy:

يساعدكِ هذا التطبيق في التعرف على العديد من التغييرات، والتطورات التي تحدث لك ولطفلك في جميع مراحل الحمل، من خلال مقالات من الأطباء المتخصصين، أو من نصائح الأمهات.

أهم ما يميز هذا التطبيق هي ميزة Next Generation 3D Interaction، التي توفر لك تصور ثلاثي الأبعاد واقعي لحركات طفلك داخل الرحم ابتداءً من الركل وحتى دقات القلب، لمعرفة كيفية تطوره.

كما يوفر لكِ التطبيق معلومات يومية وأسبوعية عن نمو طفلك والتغيرات التي تطرأ على جسمك، وجدول زمني مخصص لمتابعة الحمل، وعداد لركلات الطفل، وتعقب الوزن، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

3- تطبيق The Bump:

يوفر لكِ تطبيق The Bump؛ كل ما تريديه كأم في مكان واحد، حيث يضم مخططًا لمتابعة زيارات الطبيب القادمة، كما يقدم لكِ مقالات يومية يومية عن الحمل، والرضاعة وكيفية العناية بالطفل خلال السنة الأولى، بالإضافة لكل ذلك؛ يقدم التطبيق إجابات لحظية على جميع أسئلتك.

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كما يدعم التطبيق ميزة تُسمى Inside The Bump، والتي تتيح لكِ الحصول على تصور ثلاثي الأبعاد تفاعلي لنمو الطفل أسبوعًا بعد أسبوع.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويتيح لك طرح الأسئلة، والحصول على إجابات سريعة من ثلاثة مصادر مختلفة هي: فريق العمل، أو فريق خبراء Bump الذي يضم كبار الأطباء، أو الأمهات.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Glow Nurture:

يساعدك هذا التطبيق في تتبع حملك من خلال خيارات قابلة للتخصيص، حيث يُقدم لكِ تنبيهات، ورؤى تستند إلى البيانات التي تغذيه بها، بالإضافة إلى الآلاف من مقالات الحمل المفيدة، وتحديثات يومية عن حملك ونمو طفلك.

يمكنكِ من خلال التطبيق تعيين تذكيرات بمواعيد زيارة الطبيب، والأدوية الخاصة بك، كما يدعم ميزة التتبع بعد الولادة، بما في ذلك العناية بصحة الطفل، وصحتك.

ويمكنكِ الحصول على دعم مستمر، ونصائح عن الحمل، والأمومة، وملاحظات حول تعامل الوالدين مع المولود الجديد من مجتمع Glow المميز.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

5- تطبيق The Wonder Weeks:

طُور تطبيق Wonder Weeks اعتمادًا على كتاب يحمل نفس الاسم، ويركز التطبيق على الحياة المبكرة للطفل، ونموه، وتغير سلوكه، والاستجابة العاطفية التي قد لا يلاحظها ا أو يكتشفها الآباء.

يساعدكِ هذا التطبيق في التعرف على التغيرات التي يمر بها الطفل خلال العشرين شهرًا الأولى من حياته، وكيف ترتبط التغيرات الكبيرة في دماغ الطفل بالعمر، والحاجة إلى الاتصال، والحواس.

يتيح لك التطبيق تتبع التطور العقلي لطفلك خلال الأشهر الأولى بسهولة، وتعلم كل شيء يخص هذه المرحلة، مع إمكانية تدوين الملاحظات، بالإضافة إلى الحصول على المشورة بشأن كيفية التعامل مع التغيرات التي تحدث للطفل.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.