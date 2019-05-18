خريطة Ookla لتتبع أماكن إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G عالميًا

تُعد شبكات الجيل الخامس 5G أحد أبرز التوجهات التقنية للعام الحالي، والأعوام المُقبلة، حيث يصفها الكثيرون بأنها التقنية التي ستغير العالم، وذلك من خلال تأثيرها الكبير على الاقتصاد العالمي.

بعد سنوات من الإعداد، بدأت شبكات الجيل الخامس 5G في الظهور في مدينة تلو الأخرى في بعض الدول، وتُعتبر شبكات الجيل الخامس 5G أكبر تطور طرأ على الأجهزة المحمولة بعد ما يقرب من عقد من طرح شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

من المتوقع وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات GSMA أن تدعم شبكات الجيل الخامس سرعة تنزيل تصل إلى 10 جيجابايت، وقد يصل وقت الاستجابة، أو الوقت المستغرق في إرسال البيانات إلى 1 ميلي ثانية فقط، ولكن حتى الآن لم تتمكن جميع المدن من الاستفادة من هذه التقنية، نظرًا لأن توفر شبكات الجيل الخامس يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل منها: التنظيم الحكومي، والتحسينات التكنولوجية من قِبل مشغلي الشبكات، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه تطور الأجهزة المحمولة.

بالرغم من ذلك؛ هناك عدد من شبكات الجيل الخامس التي تعمل في بعض المناطق حاليًا، وقد قامت شركة Ookla – المالكة لأداة قياس سرعة الإنترنت الشهيرة Speedtest – بإطلاق خريطة تفاعلية تحمل اسم Ookla’s 5G map؛ والتي تشير إلى وجود 303 شبكة 5G منتشرة حاليًا في 294 مدينة حول العالم، ويقوم بتشغيلها وإدارتها 20 شركة اتصالات.

خريطة Ookla:

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تُظهر خريطة Ookla عدد شبكات الجيل الخامس 5G في كل دولة، واسم مزود الخدمة، ونوع الخدمة المتاحة على كل شبكة، وستُحدث هذه الخريطة أسبوعيًا بالمعلومات المتاحة حول عمليات الإطلاق فور حدوثها، وستُنشر التحديثات أيضًا على حساب مخصص لذلك على تويتر، كما يوجد قسم بالخريطة لعرض أحدث التغريدات التي تُنشر على هذا الحساب.

يمكنك القيام بتكبير أجزاء من الخريطة، والضغط على الدوائر الموجودة على المدن للاطلاع على مزيد من المعلومات التفصيلية بما في ذلك: اسم المدينة، وقائمة المشغلين الذين طرحوا شبكات الجيل الخامس، وحالة الشبكة في المنطقة.

تنقسم حالة الشبكات المعروضة على الخريطة إلى نوعين من حيث التوافر وهما: شبكات محدودة التوافر، وشبكات تجارية، وتشير محدودية التوافر Limited availability إلى أن الشبكة موجودة، ولكنها تقتصر على عدد معين من المستخدمين، وهذا يعني أن الشبكة يجري اختبارها قبل إتاحتها للجمهور الأوسع.

بينما يشير التوافر التجاري Commercially available: إلى إتاحة شبكة الجيل الخامس للاستخدام الفعلي، حيث يمكن لأي مستهلك شراء جهاز يدعم هذه الشبكة والبدء في استخدامها فورًا.

أماكن توافر شبكات الجيل الخامس 5G عالميًا:

سويسرا هي الدولة الرائدة عالميًا في شبكات الجيل الخامس في الوقت الراهن، حيث تتوافر شبكات الجيل الخامس للاستخدام التجاري في 225 موقعًا بها، ويقدمها اثنان من المشغلين وهما: Swisscom و Sunrise.

بينما نجد في الولايات المتحدة الأمريكية أن شبكات 5G متوافرة في 21 موقعًا فقط ، وتقوم شركة الاتصالات AT&T بتشغيل 19 منها مع توافر محدود. أما شبكات 5G المتاحة تجارياً في الولايات المتحدة فهي تابعة لشركة Verizon، وموجودة في مدينتين فقط هما: شيكاغو، ومينيابوليس.

في كوريا الجنوبية، نجد أن شبكات 5G متوافرة بالفعل في 18 موقعًا، ولكنها محدودة التوافر في 16 موقعًا، ومتاحة تجاريًا في موقعين فقط، أما أستراليا فتتوافر بها في 12 موقعًا، جميعها محدودة الاستخدام.

كما تتوافر شبكات 5G في 7 مواقع في الصين، جميعها متاح للاستخدام التجاري، ونلاحظ على الخريطة أيضًا توافرها في عدد صغير من الدول الأخرى أخرى مثل: أسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفنلندا، والإمارات العربية المتحدة وقطر، ولكن معظمها بشكل محدود.

الدولة عدد شبكات 5G توافر تجاري Commercially available محددة الاستخدام Limited availability سويسرا 225 Advertisements 225 0 الولايات المتحدة الأمريكية 21 2 19 كوريا الجنوبية 18 2 16 استراليا 12 0 12 الصين 7 7 0

جدول يوضح الدول الرائدة من حيث توافر شبكات 5G