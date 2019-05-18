شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن أول خريطة لتعقب تطور شبكات الـ5G حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة Ookla الأمريكية، والتى تقف خلف موقع Speedtest المتخصص فى قياس سرعات الاتصال حول العالم، أول خريطة متخصصة فى تعقب تطور وانتشار شبكات الـ5G حول العالم.

وبحسب موقع speedtest، فستقوم الخريطة بإظهار أرقام توضح عدد نقاط تطوير الجيل الخامس فى المناطق التى يتم العمل فيها فى الوقت الحالي، وعند الضغط على أى رقم ستظهر المناطق الفرعية التى يتم فيها تطوير التقنية مع توضيح فيما إذا كانت التقنية مفتوحة للاستخدام التجارى أو للتجربة فى الوقت الحالى.

ويجب ملاحظة أن هذه النقاط تتواجد بين 303 نقطة حول العالم تم التعرف عليها وإضافتها إلى خريطة Ookla لتعقب تقنيات الجيل الخامس.