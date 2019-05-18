تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هاتف Mate 20 X 5G الذي يضم بطارية 4200 mAh وشاحن بقدرة 40W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي مؤخراً عن هاتف Mate 20 X الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، والذي يتوفر في شهر يونيو في المملكة المتحدة بسعر 999 جنيه إسترليني.

بعد ظهور هاتف هواوي Mate 20 X 5G في مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، أعلنت هواوي رسمياً عن الهاتف الذي ينطلق إلى سوق المملكة المتحدة في شهر يونيو لينضم إلى إصدارات هذا العام من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس.

ولقد قدمت هواوي الإصدار الرئيسي من هاتف Mate 20 X في شهر نوفمبر من نهاية العام الماضي، حيث يختلف الإصدار الجديد من الهاتف في دعم شبكات الجيل الخامس إلى جانب خفض قدرة البطارية.

وتشير التوقعات إلى أن خفض قدرة البطارية جاء لدعم توفير مساحة أكبر لإضافة تكوينات الإتصال بتقنية شبكات الجيل الخامس، لذا يأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 4200 mAh مقارنة بقدرة 5000 mAh في الإصدار الرئيسي من الهاتف.

من جانب أخر يدعم هاتف Mate 20 X 5G تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 40W، وهي قدرة أكبر بالتأكيد من الإصدار الأول الذي جاء بقدرة 22.5W في الشاحن.

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أيضاً من المقرر أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 980 مع رقاقة مودم Balong 5000 لدعم شبكات الجيل الخامس، والتي تعد أول رقاقة بدقة تصنيع 7 نانومتر من رقاقات 5G والتي تأتي بأنماط متعددة.

كما يدعم هاتف Mate 20 X 5G قلم M-Pen stylus الذي يأتي بعدد 4096 مستوى من الضغط، إلا أن إكسسوارات الهاتف تباع بشكل منفصل، أيضاً يحاكي هذا الإصدار النموذج الرئيسي من الهاتف حيث يأتي بكاميرة خلفية ثلاثية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 مع عدسات ذات زوايا واسعة، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 يدعم التكبير البصري حتى 5 مرات بفضل عدسات telephoto.

هاتف Mate 20 X 5G يأتي أيضاً بشاشة 7.2 إنش، كما يضم واجهة EMUI 9 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9 Pie، ومن المقرر أن يفتح الطلب المسبق للهاتف لاحقاً في شهر مايو على أن يبدأ بيع الهاتف في شهر يونيو بسعر 999 جنيه إسترليني.

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