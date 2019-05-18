كن مستعدًا لقدوم المزيد من هواتف iPhone المرتفعة التكلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - حتى أشد المعجبين بشركة آبل سيواجهون ضغوطًا شديدة للدفاع عن أسعار هواتف iPhone الجديدة، فسعر النسخة الأساسية وصل الآن إلى 1000 دولار أمريكي. مع هذه الأسعار، أصبح من الصعب للغاية تبرير شراء هاتف ذكي جديد كل عام، ولكن إذا كنت تأمل في أن يتم خفض الأسعار هذا العام، فقد تشعر بخيبة أمل.

ووفقا للمحللين في مؤسسة JP Morgan، فقد إقترحوا أنه من المحتمل أن نرى شركة آبل تقوم برفع أسعار هواتف iPhone المستقبلية بنسبة تصل إلى 14 في المئة. سيتم القيام بذلك لتعويض التعريفات الجمركية التي يمكن أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الواردة من الصين. وبالنظر إلى أنه سيتم تصنيع هواتف iPhone في الغالب خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تؤثر هذه التعريفات الجمركية على الشركة بشكل كبير.

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في مذكرة تم إرسالها إلى عملاؤها، صرحت مؤسسة JP Morgan بالقول : ” نحن نتوقع زيادة السعر بحوالي 14 في المئة لإستيعاب تأثير التعريفة الجمركية بنسبة 25 في المئة، مع الحفاظ على هامش الدولار لجميع العناصر في سلسلة التوريد “. يبدو أن الشركة تعتقد أيضًا أنه بدلاً من تحمل المستهلكين لهذه الزيادة في التعريفات الجمركية، فيمكن أن تسعى آبل إلى تحمل جزء منها بنفسها. وعلى ما يبدو، ستقوم شركة آبل بهذه الخطوة لأنها تفضل المخاطرة بفقدان هامش ربح أصغر من خسارة العملاء الذين قد لا يقدرون دفع مبلغ إضافي قدره 140 دولار أمريكي للحصول على iPhone القادم.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون شركة آبل قد أدركت بأن هواتف iPhone المرتفعة التكلفة لا تباع كما ينبغي. وكشفت التقارير الأخيرة أن iPhone XR الأرخص يُبصم على أداء جيد في السوق، مما يعني أن رفع أسعار هواتف iPhone المستقبلية لن يكون في مصلحة الشركة على المدى الطويل. في كلتا الحالتين، يجب علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.