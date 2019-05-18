سيحصل ملاك هواتف Google Pixel المتأثرة بمشكلة الميكروفون على 500$ كتعويض من جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رفع دعوى قضائية ضد شركة جوجل من قبل ملاك الجيل الأول من هواتف Google Pixel. لقد إدعوا أن الشركة باعت لهم عن قصد وحدات مزودة بميكروفونات فيها عيوب. وافقت شركة جوجل الآن على تسوية الدعوى وبالتالي ستقدم ما يصل إلى 500$ لملاك وحدات Google Pixel التي تعاني من الخلل المذكور آنفًا.

لم تحصل التسوية بعد على موافقة المحكمة، ولكنها ستشهد قيام جوجل بدفع ما يصل إلى 500 دولار أمريكي مقابل كل هاتف Google Pixel يعاني من الخلل على مستوى الميكروفون. وتبلغ التكلفة الإجمالية للتسوية 7.25 مليون دولار أمريكي. وهي تغطي فقط هواتف Google Pixel و Google Pixel XL التي تم إنتاجها قبل شهر يناير من العام 2017.

إعترفت شركة جوجل في شهر مارس من العام 2017 بوجود مشكلة في بعض الوحدات. قالت الشركة في ذلك الوقت أن أقل من 1% من هواتف Google Pixel هي التي تعاني من صدع في اللحام الخاص برقاقة ترميز الصوت. وقد أدى ذلك إلى مشاكل في الإتصال.

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قامت شركة جوجل بتصحيح ذلك الخلل من خلال وعود بإتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الإتصال. وقد تم رفع دعوى قضائية ضدها من قبل ملاك هواتف Google Pixel الأولى بعد أقل من عام ولم يوافقوا على إستمرار جوجل في بيع الجيل الأول من هواتف Google Pixel بعد معرفتها بالمشاكل على مستوى الميكروفون.

سيتم تجميع ملاك الأجهزة المتأثرة في أربع فئات للتأكد من مستوى التعويض. سيتم منح أعلى تعويض لأولئك الذين أعادوا هواتف Google Pixel الخاصة بهم مع ميكروفون يعاني من الخلل ومن ثم تلقوا وحدات بديلة تعاني من نفس الخلل من شركة جوجل. هؤلاء سيحصلون على ما يصل إلى 500 دولار كتعويض. سيحصل الملاك الذين حصلوا على وحدة وحيدة تعاني من عيب الميكروفون على ما يصل إلى 350 دولارًا.