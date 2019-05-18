آبل تحذر ملاك حواسيب Mac القديمة، وتقول لهم بأنهم عرضة لهجوم ZombieLoad

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، تم إكتشاف ثغرة أمنية جديدة في معالجات Intel. الخبر السار هو أن شركة Intel قامت منذ ذلك الحين بإصدار شفرة مصدرية مصغرة من شأنها ترقيع هذه الثغرة الأمنية التي أطلق عليها الباحثون إسم ” ZombieLoad ” للشركات المصنعة للحواسيب من أجل ترقيع الثغرة في حواسيبها، ولكن إتضح أن بعض الحواسيب قد تظل عرضة للخطر.

ووفقا لتقرير من موقع Apple Insider، فيبدو أن حواسيب Mac الأقدم قد تظل عرضة للهجمات الإلكترونية التي تستغل الثغرة الأمنية ZombieLoad. في مستند الدعم المنشور على موقع آبل، يبدو أن حواسيب Mac التي تم إصدارها قبل العام 2011 مدرجة على أنها عرضة لأنواع مماثلة من الهجمات، والسبب وراء عدم قدرة آبل على إصلاح الثغرة يرجع إلى عدم قيام Intel بتزويدها بالشفرات المصدرية اللازمة.

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ووفقا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” قد تتلقى هذه الطرازات تحديثات أمنية في MacOS Mojave أو High Sierra أو Sierra، ولكنها غير قادرة على توفير الإصلاحات والترقيعات بسبب نقص في التحديث الخاص بالشفرة المصدرية من Intel “. ومع ذلك، أوضح موقع Apple Insider أن صفحة الدعم على الموقع الرسمي لشركة آبل تقول بأن الشركة تطالب بما تُطلق عليه ” الترقيع الكامل ” الذي من شأنه القضاء على إحتمال وقوع مثل هذه الهجمات.

المشكل الوحيد في هذا هو أنه يمكن أن يقلل من أداء النظام بنسبة تصل إلى 40 في المئة. ومع ذلك، فمن غير الواضح كم هو عدد المستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون حواسيب Mac التي تم إطلاقها قبل العام 2011. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن الباحثين ذكروا بأنه من الصعب تنفيذ هجوم ZombieLoad مما يجعل فرص تعرضك لهذا الهجوم منخفضة إلى حد ما.