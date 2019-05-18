الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Mate 20X 5G، وسيصل لبريطانيا مقابل 999£

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا بالفعل الهاتف Huawei Mate 20X 5G في فيديو مسرب قبل بضعة أسابيع، كما رأينا أيضًا بعض الصور لهذا الهاتف، بما في ذلك صور لعلبة الجهاز. ومع ذلك، فقد قامت شركة Huawei أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف ليكون بذلك ثاني هاتف من الشركة يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بعد الهاتف Huawei Mate X القابل للطي.

كما يوحي إسمه، فالهاتف Huawei Mate 20X 5G الجديد يستند على الهاتف Huawei Mate 20X الذي أطلقته شركة Huawei في شهر نوفمبر الماضي. الفرق الرئيسي الملحوظ بين الإثنين بخلاف دعم شبكات الجيل الخامس 5G هو إنخفاض سعة البطارية.

يستخدم الهاتف Huawei Mate 20X 5G المودم Huawei Balong 5000 التابع لشركة Huawei والذي رأيناه من قبل في الهاتف Huawei Mate X القابل للطي، وهو المودم الذي يتوافق بالفعل مع المعالج HiSilicon Kirin 980، ولكن هذا المودم يحتاج إلى المزيد من المساحة داخل الهاتف Huawei Mate 20X 5G، وهذا ما يفسر تقليص سعة بطارية الهاتف من 5000mAh إلى 4200mAh.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Huawei Mate 20X 5G، فينبغي أن تكون مماثلة لمواصفات الهاتف Huawei Mate 20X الحالي، وهذا ما يعني بأنه ينبغي أن يأتي كذلك مع شاشة بحجم 7.2 إنش، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ومع نفس الكاميرا الخلفية الثلاثية الموجودة في الهاتف Huawei Mate 20 Pro. وفي حالة إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الهاتف Huawei Mate 20X، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.

الهاتف Huawei Mate 20X 5G سيكون متاحًا في المملكة المتحدة في شهر يونيو المقبل مقابل 999 جنيهًا إسترلينيًا. الطلبات المسبقة ستبدأ في أواخر شهر مايو الجاري. وسيكون بإمكان العملاء في بريطانيا العثور على هذا الهاتف لدى مختلف شركات الإتصالات المحلية، بما في ذلك EE و O2 و Three و Vodafone، ولدى مجموعة محددة من متاجر التجزئة.

وبالنظر إلى أن الهاتف Huawei Mate 20X متوفر حاليًا في المملكة المتحدة مقابل 750 جنيهًا إسترلينيًا فقط، فأنت تدفع علاوة كبيرة جدًا للإستفادة من سرعة 5G.