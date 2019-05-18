شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعيد تصميم قسم explore .. اعرف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام تطبيق انستجرام بعمل بعض التغييرات على واجهة المستخدم، والتى استهدف هذه المرة قسم الاستكشاف "Explore"، حيث سيبدأ فى الظهور بشكل مختلف ، مع توفير اقتراحات للقصص وخيار لميزة IGTV أو تلفزيون انستجرام بالمقاطع الطويلة.

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ووفقا لما نشره انستجرام عبر مدونته الرسمية، فسيشاهد المتسخدمين شريط علوى مختلف بشكل كبير عن السابق مع خيارات لخاصية IGTV أو المتاجر، وعند الضغط عليها ستظهر الاقتراحات حول ما يضمه هذا القسم، وفقا لاهتمامات المستخدمين بطبيعة الحال.

أما بالنسبة لميزة القصص والتى تعتبر جزءًا أساسيًا من التطبيق، فسيوفر التصميم الجديد إظهار بعض القصص المقترحة ضمن المحتوى فى قسم الاستكشاف جنبًا إلى جنب مع التصنيفات الأخرى، ويجب ملاحظة أن التحديث الجديد تم إطلاقه هذا اليوم وسيصل تدريجيًا للمستخدمين حول العالم.