انت الان تتابع تفاصيل خبر تجنب تناول هذه الأطعمة في رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 08:52 صباحاً - من العادات الخاطئة التي يمارسها بعض الصائمين تناول كل ما يخطر على باله أو تشتهيه نفسه، وهذا خطأ كبير، لأن بعض الأغذية أو المشروبات لها آثار عكسية على صحة الصائم وتسبب له مشاكل في صيام اليوم التالي.

وفيما يلي أبرز الأغذية والمشروبات التي يلزم الابتعاد عنها:

1- المشروبات الغازية

مليئة بالسكريات والمواد التي تضر الجسم، حيث تزيد من الدهون فيه.

2- الأطعمة المالحة

تقوم بحبس الماء في الجسم، لذلك يجب الابتعاد عنها، كما أنها من الأطعمة التي تشعرنا بالعطش بشكل كبير.

3- الحلويات

من أكبر الأسباب لزيادة الوزن، ولها مخاطر كبيرة على الصحة.

4- المخلل

مواده غنية بالصوديوم، وهي تقوم بحبس الماء وتشعرك بالعطش.

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5- الأطعمة المعلبة

مصدر للزيوت المهدرجة وهي مضرة للصحة وينصح بالامتناع عنها كليّاً في رمضان.

6- الأطعمة المقلية

تشعرك بالثقل وعدم القدرة على الحركة، وكذلك تسبب السمنة.

7- الأطعمة الغنية بالتوابل

قد تسبب حرقة في الفم والأمعاء، وذلك بسبب مواد خاصة يحتويها الفلفل الحار، إضافة إلى أن هذه المواد تسبب زيادة في العطش.

8 - الحمضيات

تجنبها لأنها تسبب حموضة المعدة وكذلك تصيبنا بالغازات وتعمل على انتفاخ القولون.

9- الكافيين

يعتبر مادة مدرة للبول، ممَّا يعني أنه يحفز عملية خروج المياه من الجسم ممَّا يسبب الشعور بالعطش والجفاف.