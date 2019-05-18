شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من جوجل لفيس بوك.. كم تبلغ رواتب المتدربين بشركات التكنولوجيا فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد العمل فى إحدى شركات التكنولوجيا هو حلم للكثير من الشباب، لكن ربما الأشئ الأكثر إثارة للإهتمام هو أن هذه الشركات تعطي للمتدربين لديهم رواتب خلال فترة التدريب، بل وتعطى لهم مبالغ كبيرة للغاية، فنجد أن فيس بوك هى الشركة صاحبة النصيب الأكبر من قيمة رواتب المتدربين والتى تبلغ 8 آلاف دولار.

وبالنظر إلى رواتب المتدربين خلال الأعوام السابقة بداية من 2016 مرورا بـ 2017 و 2018، نجد أن هذه الشركات قد قامت بزيادة قيمة متوسط رواتب المتدربين شهريا، والتى نعرضها كما يلى:

- فيس بوك: يتراوح المتوسط الشهري لراتب المتدربين بها لحوالى 8 آلاف دولار.

- أمازون: يتراوح المتوسط الشهري لراتب المتدربين بها لحوالى 7,725 دولار.

- Salesforce: يتراوح متوسط الراتب الشهري بها لحوالى 7,667 دولار.

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- جوجل: يتراوح متوسط الراتب الشهري للمتدربين بها حوالى 7,500 دولار.

- مايكروسوفت: متوسط الراتب الشهري للمتدربين 7,250 دولار.

- شركة أوبر: متوسط الراتب الشهري للمتدربين بها حوالى 7,167 دولار.

- أبل: متوسط راتب المتدربين شهريا حوالى 6667 دولار.

- Intel: يبلغ متوسط الراتب الشهري للمتدربين حوالى 5 آلاف دولار.

- شركة Tesla : يبلغ متوسط الراتب الشهري للمتدربين حوالى 4,667 دولار.

- شركة Dell : متوسط الراتب الشهري للمتدربين بها حوالى 4,333 دولار.