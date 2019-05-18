شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تتيح للمستخدمين ميزة جديدة لتعديل الصور بطريقة طبيعية أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحب مستخدمو تطبيقات مشاركة الصور المختلفة، تعديل صورهم بشكل كبير، إضافة إلى تفضيل بعضهم لتأثيرات مثل face tune لتصبح أكثر نعومة وخالية من العيوب، لكنه غالبًا ما يعطي تأثيرًا غير طبيعيًا على الصور، وهو الأمر الذى دفع شركة أدوبى لإطلاق ميزة جديدة لإصلاح المشكلة.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطانى، فقد قامت شركة "أدوبى"، بإضافة ميزة جديدة تسمى "texture" في أحدث إصدار لها من lightroom و lightroom classic، حيث تتيح تلك الخاصية التعديل على الصور وتقليل التجاعيد والعيوب دون إزالتها تمامًا، مع الحفاظ على التفاصيل الخاصة بالمسام والشعر.

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وأوضح التقرير أن الخاصية تعمل من خلال التركيز تمويه بعض الأشياء وتنعيمها دون التأثير على كافة الصورة، كما أشار التقرير إلى أن شركة أدوبى أضافت مميزات أخرى لتطبيق lightroom والتى تتعلق بتعديلات الصور ومشاركتها مع الأخرين.