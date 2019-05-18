شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو فى كائنات فضائية.. اعرف هيكون شكلها عامل إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف ستكون الكائنات الفضائية التى نتساءل حول إمكانية وجودها فى الكون، إنه سؤال طرحه كل من علماء الأحياء والكتاب والفنانين، ويجيب على ذلك فريق بحث بجامعة أكسفورد.

ووفقا لما ذكره موقع "howstuffworks" فإن دراسة أجريت من جانب علماء أكسفورد أوضحت أن الانتقاء الطبيعي هو الأساس القوى الذى تستند إليه توقعاتنا عن الكائنات الفضائية، وهو بالفعل ضروري لتطوير أى كائن حي.

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فقد تبدو الكائنات الفضائية مثلنا كثيرًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تطور التقارب الطبيعى، حيث تبدو عليهم الخصائص البيولوجية الرئيسية، مثل العينين، فقد يطورون بشكل جيد نفس التكييفات لاستشعار بيئتهم والتنقل فيها، وقد تبدو عيونهم مختلفة تمامًا عن عيوننا، لكنها ستحقق نفس الهدف.

كما أن الذكاء الإنسانى قد يكون مجرد حتمية كونية، مما يجعل الكائنات الفضائية أيضا تفكر مثلنا، فقد يكونون بنفس الذكاء ومربطون بنفس المجهول الذى يربطنا هنا على الأرض، وربما يتساءلون أيضًا عن شكلنا وكيف نفكر.