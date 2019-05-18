كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أسرع رجل في التاريخ يكشف عن “سيارة” كهربائية جديدة تسمى “Bolt Nano”

متابعة-سنيار: كشف الشريك المؤسس لشركة “Bolt mobility” والبطل الأولمبي ثماني مرات “Usain Bolt”، عن سيارة كهربائية بمقعدين تسمى Bolt Nano.

تم تصميم بولت نانو لرحلات قصيرة داخل المدينة إلى مسافات تتراوح بين ميلين و 15 ميلًا.

وقالت الشركة إن Nano سوف تستخدم بطاريات قابلة للتبديل، مما يجعلها السيارة الكهربائية الصغيرة الوحيدة في العالم التي تقوم بذلك.

قالت الشركة إنها تقوم بتسويق Nano كأداة لتقاسم الركوب ضمن خدمة “مشاركة السيارات”.

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على عكس أنظمة السكوتر الإلكتروني التي يجب أن يتم شحنها في المرافق، سيتم استبدال بطاريات Nano القابلة للتبديل أينما توقفت.

وقالت الشركة إن شركات المشاركة في الركوب التي تدير بولت نانو يمكنها تقسيم الإيرادات بالتساوي مع بولت موبيليتي، مع سعر تأجير في الدقيقة للمستخدمين الذين لم يتم تحديدهم بعد.

تقدم بولت حاليا مجموعة من الدراجات البخارية الإلكترونية المخصصة للولايات المتحدة للرحلات التي تصل إلى ميلين، وتفرض الشركة 15 سنتًا في الدقيقة على استخدام الدراجات البخارية التي يسيطر عليها التطبيق، بالإضافة إلى رسوم استخدام قدرها دولار واحد.

تأسست بولت موبيليتي في عام 2018 ومقرها في فلوريدا ، الولايات المتحدة.