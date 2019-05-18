فيسبوك تعدل آخر الأخبار للتركيز على الأصدقاء

أجرت فيسبوك تعديلًا جديدًا على طريقة ظهور المنشورات في “آخر الأخبار”، وكجزء من التحول الأوسع نحو تحسين جودة الوقت الذي يقضيه المستخدم على الموقع، فإن الشركة تقول: إنها ستبدأ في إعطاء الأولوية للمشاركات المنشورة من قبل الأشخاص، الذين تربطك بهم علاقات وثيقة.

وأوضحت عملاقة التواصل الاجتماعي أنها ستعمد إلى إظهار الروابط، التي قد يعتبرها المستخدم أكثر أهمية بالنسبة له، بشكل أكبر من السابق، بحيث تساعد التحديثات الجديدة على تحسين خوارزمية “آخر الأخبار” بشكل أفضل، عبر إظهار المحتوى الذي يعتبره المستخدم أكثر صلة بحياته.

وقالت الشركة في منشور: لا يعني هذا أن “آخر الأخبار” ستكون مقصورةً على مشاركات من بعض الأشخاص فقط، كما أنه لا يعني بالضرورة مشاهدتك للمزيد من محتوى الأصدقاء، بل ستشاهد على الأرجح مشاركات من أولئك الذين تربطك بهم علاقات وثيقة في أعلى خلاصتك الإخبارية.

وكانت فيسبوك تجري في الفترة التي سبقت التغيير مسحًا للمستخدمين؛ لتحديد من هم الأقرب إليهم في قوائم أصدقائهم، والمحتوى الذي يفضلون رؤيته، وأوضحت أن هذا المسح – إلى جانب الملاحظات المباشرة – ساعدها في التنبؤ بشكل أفضل بالأصدقاء الذين قد تود مشاهدة منشوراتهم أكثر.

كما أن الشركة تتبع المستخدمين الذين غالبًا ما يضعون وسومًا لبعضهم البعض على الصور، أو يتفاعلون بشكل أكبر مع بعضهم البعض على الموقع، وأشارت إلى أنها ستستمر في تحديث الخوارزمية بناءً على نشاطك، وذلك حتى تتمكن من مواكبة التغيرات في حياتك.

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وقالت فيسبوك: نحن نعلم أن الشخص الذي تريد رؤية منشوراته الآن قد لا يكون هو الشخص نفسه الذي كنت تريد رؤية منشوراته قبل عام، أو حتى قبل بضعة أشهر، ونحن نحدث نماذجنا للتنبؤ باستمرار، بناءً على التفاعلات التي يجريها الأشخاص مع أصدقائهم على فيسبوك.

وأكدت عملاقة التواصل الاجتماعي على استمرارها في استطلاع آراء الأشخاص للتأكد من فهمها، كيف تحدد التصرفات والاهتمامات الجديدة الأصدقاء، الذين تريد مشاهدة منشوراتهم، وبناءً على هذه المبادئ نفسها، فإنها ستحاول أيضًا تحديد أولويات الروابط التي قد يكون المستخدم أكثر اهتمامًا بها.

يذكر أن فيسبوك تعرضت، في أوقات مختلفة من الماضي، إلى انتقادات بسبب تعديلات “آخر الأخبار”، حيث شعر بعض المستخدمين أن المحتوى الطاغي على “آخر الأخبار” يأتي من الصفحات والعلامات التجارية، بدلًا من الأشخاص الذين كانوا أكثر أهمية بالنسبة إليهم.