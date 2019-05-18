مايكروسوفت تتعاون مع سوني في الألعاب السحابية

أعلنت شركتا مايكروسوفت وسوني – المتنافستين في مجال الألعاب منذ فترة طويلة – عن شراكة غير عادية، مما يسمح للخصمين بالعمل معًا لتحسين منتجات بعضهما البعض في مجال الألعاب القائمة على السحابة.

وستستكشف الشركتان التطوير المشترك للحلول السحابية المستقبلية في خدمة أزور Azure السحابية؛ لدعم ألعابهما وبث المحتوى، كما ستعمل خدمة مايكروسوفت السحابية أزور على تشغيل خدمات الألعاب – وبث المحتوى – الحالية من سوني في المستقبل.

وتتعلق الشراكة بإنشاء تقنيات سحابية جديدة وذكاء اصطناعي، من خلال استخدام نظام الحوسبة السحابية أزور، وستعمل الشركتان على تطوير حلول سحابية جديدة تُفيد خدمات الألعاب والترفيه.

وتوضح مايكروسوفت أن هذه الجهود ستتضمن أيضًا إنشاء منصات تطوير أفضل لمجتمع صنّاع المحتوى، وتخطط كل من سوني ومايكروسوفت لإقامة شراكة في الخدمات المستقبلية، التي تستهدف المبدعين، ومجتمع الألعاب.

وتقول الشركتان: إنهما ستشاركان معلومات إضافية عند توفرها، لكن الشراكة تعني أن مايكروسوفت وسوني ستتعاونان في الألعاب السحابية.

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ويُعد هذا التعاون صفقة كبيرة جدًا لمايكروسوفت وسوني، وخسارة كبيرة لمنافس مايكروسوفت السحابي الرئيسي، أمازون، كما يعني أن جوجل، منافسة الألعاب الجديد لمايكروسوفت وسوني، ستفقد استضافة خدمات سوني السحابية.

وأصبحت تقنيات السحابة والبث أكثر أهمية في الألعاب، خاصةً بعد أن كشفت جوجل في وقت سابق من هذا العام عن خدمتها لبث الألعاب “ستاديا” Google Stadia، التي تشكل تهديدًا لكل من مايكروسوفت وسوني، بحيث ستستخدم جوجل موقع يوتيوب لتوصيلها إلى الجماهير.

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وتعمل Stadia على بث الألعاب من السحابة إلى متصفح جوجل كروم Chrome، وأجهزة كروم كاست Chromecast، وبيكسل Pixel، لكن سوني أصبحت قادرة على الرد بعد تعاونها مع عملاقة البرمجيات، وحصولها على المساعدة اللازمة في مجال البنية التحتية السحابية.

وتمتلك سوني خدماتها لبث الألعاب السحابية، مثل PlayStation Vue، و PlayStation Now، بينما تَعِد عملاقة البرمجيات بتجربة واعدة لخدمتها للألعاب Project xCloud، القادمة في وقت لاحق من هذا العام،

ووعد مسؤول قطاع الألعاب في الشركة، فيل سبنسر Phil Spencer، بالإعلان عن شيء كبير خلال فعاليات مؤتمر الألعاب E3، وقد تكون الشراكة وسيلة لضمان قدرة الشركتين على المنافسة، والوقوف في وجه المنافسين، مثل جوجل، وأمازون.

وإلى جانب الشراكة في الألعاب السحابية، وبث المحتوى، فإن التعاون يشمل أيضًا مجال أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك توفير حلول ذكية لدمج مستشعرات الصور المصنعة من سوني مع تقنية أزور للذكاء الاصطناعي، واستخدام سوني لمنصة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي في منتجاتها الاستهلاكية.

ويقول ساتيا ناديلا Satya Nadella، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: لطالما كانت شركة سوني رائدة في مجال الترفيه والتكنولوجيا، ويؤسس إعلان التعاون على هذا التاريخ من الابتكار، إذ تجلب الشراكة قوة أزور إلى سوني؛ من أجل تقديم تجارب ألعاب وترفيه جديدة للعملاء.

فيما قال كينيتشيرو يوشيدا Kenichiro Yoshida، الرئيس التنفيذي لشركة سوني: كانت مايكروسوفت شريكًا تجاريًا رئيسيًا بالنسبة لنا لسنوات عديدة، وعلى الرغم من أن الشركتين كانتا تتنافسان في بعض المجالات، إلا أن التطوير المشترك للحلول السحابية سيساهم في تطوير المحتوى التفاعلي.