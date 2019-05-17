شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تهدد مستخدميها بسبب الإصدرات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت شركة "أدوبى" غضب مستخدميها، وذلك بعدما أعلنت عزمها مقاضاة المستخدمين الذين يعتمدون على إصدارات قديمة، حتى وإن دفعوا ثمن البرنامج.

ووفقا لما نشره الموقع البريطاني "ديلي ميل"، فحتى العملاء الذين يدفعون باستمرار لاستخدام تطبيقات أدوبى مهددين بالمقاضاة لإستخدامهم الإصدارات القديمة من برامج الشركة، فيما أرسلت الشركة لمستخدميها بريد إلكتروني تخبرهم فيه بسياستها تجاه العملاء الذين لم يلتزموا بقواعد الشركة .

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وقالت أدوبى في بريدها الإلكترونى :" لقد أوقفنا الإصدارات القديمة لتطبيقات Creative cloud، وطبقاً للشروط المتفق عليها، أنه لم يعد مرخص لك باستخدام هذه الإصدارات"، كما أضافت :" يرجي العلم بأن استمرارك في استخدام الإصدارات الموقوفة، قد يجعلك عرضة للمقاضاة".

من جهته قال أحد مستخدمين البرنامج عبر توتير : "أنه جنون تام، لقد دفعت ثمن هذا المنتجات على مدار ثلاث سنوات الماضية، والآن لا املك ترخيصاً للملكية على نحو مفاجئ على الرغم من دفعي بانتظام كل شهر".