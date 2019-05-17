تكنولوجيا: لهذا السبب يبدو الجانب البعيد من القمر باللون الأحمر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُظهر إحدى الصور الأولى التي خرجت من المسبار القمري Chang'e-4 على الجانب المظلم من القمر، فوهة وحافة في الخلفية بها ألوان حمراء. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الصورة بأكملها بها توهج وردي مما يجعل السطح يشبه المريخ أكثر مما يشبه القمر. ووفقا لكريستوفر كونسيليس، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة نوتنغهام، هذا الأمر هو مجرد خدعة من الضوء، قائلا "سطح الجانب البعيد من القمر هو نفس لون الجانب القريب، لكن الإضاءة من المصباح في Chang'e-4 خلقت توهجًا غيّر الطريقة التي تبدو بها". Advertisements

مركبة فضاء على القمر وقام البروفيسور كونسيلس بمقارنة الصورة بوقت تشغيل المصباح في زاوية المكان وتغيير طريقة رؤية الأسطح. يقول أيضًا إن الضوء يبدو ممتدًا في الأفق نظرًا لموقع المسبار داخل فوهة فون كارمان وقربه من حافة كبيرة تخفي التضاريس البعيدة.

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