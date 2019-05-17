تطبيق Youtube VR يجلب أكثر من 1 مليون تجربة إلى خوذة Oculus Quest

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم شحن خوذة الواقع الإفتراضي المستقلة Oculus Quest في اليوم 21 من شهر مايو الجاري، وسيكون من دواعي سرور أولئك الذين طلبوا هذه الخوذة معرفة أن شركة جوجل أكدت اليوم أنها ستقوم بجلب اليوتيوب إلى هذه الخوذة. في الواقع، لقد أكدت لنا شركة جوجل اليوم أنها ستقوم بجلب تجارب Youtube VR المميزة إلى خوذة Oculus Quest.

سيتمكن المستخدمين من خلال تطبيق Youtube VR مشاهدة الفيديوهات التقليدية الثنائية الأبعاد ومقاطع الفيديو المصورة بزاوية 360 درجة. عادة ما تستغرق شركة جوجل شهرين لإطلاق تطبيق Youtube VR لخوذة جديدة، لذلك من المثير للإهتمام بالتأكيد ملاحظة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إتاحة تطبيق Youtube VR لخوذة جديدة بمجرد بدء الشحن.

سيكون هناك عدد من تطبيقات الواقع الإفتراضي الشائعة الأخرى التي ستشق طريقها أيضًا إلى خوذة Oculus Quest عندما تصل لرفوف المتاجر في اليوم 21 مايو. ومن بين هذه التطبيقات نذكر Tilt Brush ولعبة Job Simulator. ومن المقرر أيضًا إطلاق Vacation Simulator على خوذة Oculus الجديدة في الأشهر القادمة.

Advertisements

Oculus Quest هي خوذة الواقع الإفتراضي المستقلة التي طال إنتظارها من شركة Oculus. هي لا تحتاج إلى حاسوب خارجي أو أجهزة إستشعار خارجية لتشغيل تجارب الواقع الإفتراضي مع العلم بأنها تكلف 399 دولار أمريكي.