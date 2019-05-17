نظام Android Q قد يكون قادرًا على معرفة متى تكون منخرطًا في حادثة سير

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنسبة لملاك هواتف Google Pixel في المستقبل، ففي المرة القادمة التي تقود فيها سيارة وتنخرط في حادثة سير إذا قدر الله، فهناك فرصة جيدة أن يتمكن الهاتف Google Pixel الخاص بك من معرفة ما إذا كنت في حادثة ومن المحتمل أن يطلب المساعدة من تلقاء نفسه. هذا وفقًا لآخر ما إكتشفه منتدى المطورين XDA Developers والذي وجد أدلة تلمح لهذه الميزة في النسخة التجريبية الأحدث من نظام Android Q.

في الواقع، لقد إكتشف المطورين في منتدى XDA Developers تطبيقًا جديدًا من شركة جوجل يدعى ” Safety Hub ” مع تلميحات لها علاقة بحوادث السيارات. يبدو أيضًا أن هذه التلميحات تشير إلى أنه يمكن أن تكون هذه الميزة حصرية لهواتف Google Pixel، مما يعني أن الهواتف الذكية الأخرى غير التابعة لشركة جوجل لن تحصل على هذه الميزة، وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يساعد جوجل على جعل هواتفها الذكية أكثر جاذبية.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف تعمل هذه الميزة وكيف يمكن للهاتف معرفة ما إذا كان المستخدم قد وقع في حادث سيارة. من الممكن أن تعتمد هذه الميزة على المستشعرات المدمجة في الهاتف مثل مستشعر التسارع لمعرفة ما إذا كان الجهاز قد توقف بشكل مفاجئ، أو الإعتماد أيضًا على ميكروفون الهاتف لإلتقاط الصوت الذي قد يبدو وكأنه حادث.

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على الرغم من أنه لم يتم الإشارة إلى ما سيحدث عندما يكتشف الهاتف حدوث حادثة سير، فنحن نتخيل بأنه يمكن أن يقوم بطلب المساعدة، على غرار الطريقة التي تقوم بها الساعة الذكية Apple Watch بطلب المساعدة عندما تكتشف أن المستخدم سقط ولا يستجيب.