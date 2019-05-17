تسريب صور ومواصفات الهاتف Oppo A9X، وسيحصل على كاميرا بدقة 48 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتف Oppo A9 في الشهر الماضي، والآن تم تسريب النسخة المحسنة من هذا الهاتف والتي تحمل إسم Oppo A9X. هذه النسخة المحسنة تأتي بتغيير بارز يتمثل في تغيير مستشعر الكاميرا الرئيسية بمستشعر آخر يمتاز بدقة أعلى.

الهاتف Oppo A9X الجديد سيستخدم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7 على عكس الهاتف Oppo A9 الحالي الذي يضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي ستحتفظ بدقتها البالغة 16 ميغابكسل ومكانها الحالي داخل القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف Oppo A9X سيحتفظ بالبطارية التي تبلغ سعتها 4020mAh، ولكنه سيحصل على دعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 التي تقوم بشحن هذه البطارية بقوة 20W. وبالنسبة للتغيير الأخير، فهو يتمثل في تقديم الهاتف باللون الأسود إلى جانب اللون الأخضر الفاتح.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Oppo A9X، فهي ستشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P70، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB.