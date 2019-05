Redmi ستعلن عن الهاتف Redmi Note 7S مع كاميرا بدقة 48MP يوم الإثنين المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، شوقت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi لقدوم هاتف ذكي جديد مع كاميرا بدقة 48 ميغابكسل إلى الهند. أعلنت الشركة اليوم أن هذا الهاتف سيحمل إسم Redmi Note 7S وسيتم الكشف عنه في اليوم 20 مايو.

قامت الشركة الصينية كذلك بنشر صورة للأرض تحتوي على علامة مائية تؤكد أن الهاتف Redmi Note 7S سيضم كاميرا مزدوجة في الخلف. لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل أخرى حول هذا الهاتف القادم، ولكن تجدر الإشارة إلى أن صورة الأرض التي تم مشاركتها اليوم تشبه تلك التي تم إلتقاطها من قبل الهاتف Redmi Note 7 الذي تم إرساله مؤخرًا إلى الفضاء الخارجي.

هل هذا يعني أن النسخة الصينية من الهاتف Redmi Note 7 ستصل إلى الأسواق الهندية تحت إسم Redmi Note 7S؟ حسنًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى 20 مايو لمعرفة ما إذا كان الأمر كذلك.

بالأمس، قامت شركة Redmi بتأكيد قدوم هاتفها الرائد القادم تحت إسم Redmi K20 إلى الهند مع العلم بأننا نعرف بالفعل أنه سيضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الهاتف سيظهر لأول مرة في الهند في الأسبوع المقبل جنبا إلى جنب مع الهاتف Redmi Note 7S.

This is the #RedmiNote you've been waiting for! 👀#RedmiNote7S with a Super #48MP camera is coming on 20th May!



Know more: https://t.co/KMvcxG1eHb #48MPForEveryone pic.twitter.com/G5YQt2mO6h