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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يحتفل بذكرى زواجه وجوجل تطور ترجمة فورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات في عالم التكنولوجيا، بداية من انطلاق معرض عن مستقبل الذكاء الاصطناعى بلندن، إضافة إلى احتفال مارك زوكربيرج بالذكرى السابعة لزواجه، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:
انطلاق معرض عن مستقبل الذكاء الاصطناعى فى لندن
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