تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يحتفل بذكرى زواجه وجوجل تطور ترجمة فورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات في عالم التكنولوجيا، بداية من انطلاق معرض عن مستقبل الذكاء الاصطناعى بلندن، إضافة إلى احتفال مارك زوكربيرج بالذكرى السابعة لزواجه، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى: انطلاق معرض عن مستقبل الذكاء الاصطناعى فى لندن القمر الأزرق يظهر فى السماء هذا الأسبوع.. اعرف إمتى صور.. تاكسى طائر بخمسة مقاعد بسرعة 300 كيلو فى الساعة اجتماعات أونلاين للتحضير للقضايا فى محاكم اليابان مارك زوكربيرج يحتفل بالذكرى السابعة لزواجه بصورة على إنستجرام دعوات لمقاطعة أمازون بعد إساءتها لإحدى الديانات.. اعرف التفاصيل Advertisements جوجل تطور أداة "Google Translatotron" لترجمة الأحاديث بشكل مباشر البنوك فى كوريا الجنوبية تعزز خدمات الهاتف المحمول للأجانب تقرير: 50٪ من الهواتف الذكية ستمتلك 3 كاميرات أو أكثر بحلول عام 2021 بيشتغل إزاى.. هكذا يعمل بروتوكول "التورنت" لتحميل الملفات كوريا الجنوبية وروسيا تتقفان على إنشاء مشاريع مشتركة للبحث والتطوير فيس بوك يعرض منشورات الأصدقاء المقربين والروابط المهمة أولا.. اعرف التفاصيل منين بيودى على فين.. رحلة انتقال البلاستيك من الأنهار للمحيطات

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