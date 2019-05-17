شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التوصل إلى أول ذكاء اصطناعى يرى مثل الإنسان.. اعرف هيستخدموه فى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء من تعليم تقنية الذكاء الاصطناعى كيفية التعامل في البيئة المحيطة بالكامل مثلما يرى البشر من خلال أخذ بضع لقطات فقط، حيث يمكن للتكنولوجيا الجديدة جمع معلومات مرئية، والتى يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من المهام بما في ذلك البحث والإنقاذ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، علم الباحثون نظام الكمبيوتر كيفية أخذ لمحة سريعة حول غرفة لم يسبق لها مثيل من قبل لإنشاء مشهد كامل، حيث استخدم العلماء التعلم العميق، وهو نوع من التعلم الآلي المستوحى من الشبكات العصبية في الدماغ، للتدريب على الآلاف من الصور بزاوية 360 درجة لبيئات مختلفة.

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ويقول الباحثون إن أبحاثهم يمكن أن تساعد في مهام البحث والإنقاذ الفعالة من خلال صنع روبوتات يمكنها نقل المعلومات إلى السلطات، ويتم تدريب معظم أنظمة الكمبيوتر على مهام محددة للغاية مثل التعرف على كائن ما أو تقدير حجمه في بيئة واجهوها من قبل.

وتجمع التقنية التي طورها فريق من علماء الكمبيوتر من جامعة تكساس، معلومات مرئية يمكن استخدامها بعد ذلك في مجموعة واسعة من المهام.

فيما قال الباحثون إن الهدف الرئيسي من ذلك هو تحديد موقع الأشخاص واللهب والمواد الخطرة بسرعة ونقل هذه المعلومات إلى رجال الإطفاء.