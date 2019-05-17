شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتدمير "الطائرات بدون طيار".. روسيا تطور نظام دفاع جوى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نظام الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي المحدث الروسي "بانتسير-إس1إم" على قدرات جديدة تمكنه من إسقاط مختلف أنواع الطائرات المسيرة بشكل فعال، وهى الطائرات بدون طيار.

ونقلت وسائل إعلام روسية اليوم /الجمعة/ عن نائب مدير شركة "الأنظمة العالية الدقة" الروسية سيرجي ميخائيلوف، قوله:" لقد تم توسيع أنواع الأهداف المستهدفة بشكل كبير؛ وذلك بعد أن أخذنا بعين الاعتبار نتائج الأحداث في سوريا"، مضيفا :" لقد تم إجراء التعديلات اللازمة، ويمكن لنظام الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي المحدث "بانتسير-إس1إم" الآن التعامل بشكل أكثر فعالية مع جميع الطائرات المسيرة".

وأوضح ميخائيلوف أنه تمت زيادة مدى هذا النظام إلى 30 كم بفضل تزويده بصاروخ جديد، وسيكون هذا النظام مزودا بنوعين من الصواريخ، صواريخ قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، مشيرا إلى أن النظام الجديد مصمم للسوق الخارجية، وأنه يخضع حاليا للمراحل النهائية للاختبارات الأولية في أحد حقول الرماية الروسية.