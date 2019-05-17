الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

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3- زيادة معدلات شرب الماء للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة السبت:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 21 درجة