تكنولوجيا: إزاي تخفي منشورات وصور أصدقائك على “إنستجرام” من غير إلغاء متابعتهم!

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افترض أن لديك صديقا أو أكثر تتابعهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” Instagram، وتود إخفاء منشوراتهم وصورهم وقصصهم Stories لفترة لأي سبب دون أن تلغي متابعتهم، إليك خاصية “الصمت” Mute التي ستلبي لك طلبك!

ببساطة، افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي، وابحث عن حساب الصديق الذي تريد وضعه في حالة الصمت Mute، ثم اضغط على النقاط الثلاث في الركن الأيمن العلوي في صفحة صديقك، ثم اختر الخيار Mute من القائمة.

سيعطيك إنستجرام خيارات إخفاء منشورات الصديق أو قصصه (ستوريز) أو كلاهما، كما يمكنك بكل سهولة إلغاء حالة الصمت هذه عبر تنفيذ نفس الخطوات واختيار un-mute من القائمة.