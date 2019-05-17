تحديث شهر مايو لجهاز Xbox One يجلب معه بعض الميزات الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة مايكروسوفت اليوم بإصدار تحديث شهر مايو لأجهزة Xbox One، وهو التحديث الذي يجلب معه بعض الميزات الجديدة. واحدة من هذه الميزات الجديدة تتيح لك معرفة ما إذا كان أصدقاؤك يلعبون على حاسوب شخصي أو جهاز Xbox. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك بعض التحسينات لخاصية البحث عن الألعاب والتطبيقات على الجهاز. سيتم الآن تصنيفها في فئات بحيث يسهل العثور عليها.

التحسين الجديد الذي حصلت عليه قائمة الأصدقاء تجعل من السهل معرفة ما إذا كان أصدقاؤك يلعبون على الحاسوب أو جهاز الألعاب المنزلي. ستعرض لوحة معلومات قائمة الأصدقاء الآن أيقونات جديدة لتحديد ما إذا كان أصدقاء Xbox Live يلعبون على جهاز Xbox أو حاسوب شخصي أو جهاز محمول.

من الممكن تشغيل بعض ألعاب Xbox بين نظامين ومع إضافة هذه الأيقونات الجديدة، سيتم منع مستخدمي Xbox Live من محاولة دعوة أشخاص للعب في الألعاب التي لا تدعم اللعب التشاركي ( Play Cross ) على الحاسوب و Xbox One.

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تم أيضًا إضافة ميزة طلبات الرسائل الجديدة والتي تعمل تلقائيًا على فلترة الرسائل التي لا تأتي من أصدقائك من خلال وضعها في تبويب منفصل. كجزء من هذه الميزة الجديدة، يتم مسح جميع الرسائل المجمعة الحالية. سيتمكن المستخدمون من نسخها من موقع Xbox.com لفترة محدودة. لا يؤثر هذا التغيير على الرسائل الفردية من الأصدقاء.

عمومًا، تحديث شهر مايو يجري بالفعل الآن إصداره من قبل شركة مايكروسوفت لجهاز Xbox One.