Google Translatotron يرتقي بالترجمات إلى المستوى التالي

فاطمة أيت طالب - دبي - خدمة الترجمة التابعة لشركة جوجل تعمل على نحو جيد، وتقوم بترجمة النصوص والكلام على نحو جيد. ومع ذلك، فإن ما يُفقد عادةً في عملية الترجمة هو الطريقة التي تُنطق بها الكلمات في الأصل، وبما أنه يتم إجراء الكثير من الاستدلال إستنادًا إلى سرعة تحدث الشخص والنبرة، فقد يؤدي ذلك أحيانًا إلى التشويش على جودة الترجمة.

ومع ذلك، تعتقد شركة جوجل أنها قد تكون قادرة على حل هذه المشاكل بإستخدام نظام جديد للترجمة يدعى Translatotron. ما يفعله نظام الترجمة الجديد هو أنه يحاول أخذ نغمة وإيقاع الشخص الذي يتحدث وتطبيق ذلك على الترجمة أيضًا، وهذا الأمر الذي تأمل شركة جوجل أن يؤدي إلى جعل الخطاب يبدو طبيعيًا قليلاً.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” من خلال دمج شبكة لترميز المُتحدث، يستطيع نظام Translatotron أيضًا الإحتفاظ بالخصائص الصوتية للمتحدث الأصلي في الكلام المُترجم، مما يجعل صوت الكلام المترجم يبدو طبيعيًا أكثر وأقل توترًا “. أما وقد قلنا ذلك، بناء على العينات الصوتية التي نشرتها شركة جوجل على مدونتها الرسمية، فلا يزال من الواضح جدًا أن الحاسوب هو من يتحدث إليك.

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هذا على عكس بعض الجهود الأخرى التي بذلتها شركة جوجل في مجال الذكاء الإصطناعي مثل Google Duplex والذي نجح في خداع الكثيرين للإعتقاد بأنهم يتحدثون إلى إنسان حقيقي. ومع ذلك، ما زال نظام Translatotron بحاجة إلى المزيد من التطويرات، ونحن نعتقد بأنه سيتحسن مع مرور الوقت، ولكن في الوقت الراهن هو يبدو واعدًا.