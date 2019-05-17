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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه حوض أيتكين وإيه علاقته بالقمر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوض أيتكين .. كلمة غريبة ولكن إذا كنت أحد المهتمين بالقمر واكتشافاته فبالتأكيد ستصادفها، وهى تشير إلى أقدم وأكبر حفرة على سطح القمر، فقطرها حوالي 2500 كم، ومحيط القمر نفسه أقل من 11000 كم، مما يعني أن الحوض يمتد عبر ربع القمر تقريبًا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يصل عمق الحوض أكثر من 8 كم ويتخلله حفر أصغر تقع داخله، فيما تشير عينات القمر إلى أن معظم الأحواض الرئيسية على سطح القمر تشكلت قبل حوالي 3.9 مليار سنة في فترة تسمى القصف العنيف.
حوض أيتكين
ويحاول العلماء جمع مزيد من المعلومات حول هذه الحلقة وأهميتها للنظام الشمسي، وقد يكون العدد الكبير من التأثيرات الكبيرة التي حدثت في نفس الوقت تقريبًا بسبب حركة الجاذبية غير العادية في النظام الشمسي المبكر.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا التأثير دليل قوي على أنه كان حدثًا متطرفًا كان سيؤثر على جميع الكواكب في النظام الشمسي، بما في ذلك الأرض.
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