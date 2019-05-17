شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا وكوريا الجنوبية تبحثان سبل توسيع التعاون لتطوير صناعة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت كوريا الجنوبية وفرنسا اليوم /الجمعة/ سبل تعزيز التعاون فى صناعة الفضاء خلال الدورة الثالثة لمنتدى الفضاء الكورى-الفرنسى بالاشتراك مع المعهد الكورى لبحوث الفضاء ووزارة التعليم العالى الفرنسية وسفارة فرنسا لدى كوريا والمركز الوطنى للأبحاث الفضائية الفرنسى.

وقال وزير العلوم الكورى الجنوبى يو يونج مين - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن عصر الفضاء الجديد الذى تقود فيها الشركات الخاصة تطوير الفضاء انطلق، مضيفا أن التعاون بين كوريا الجنوبية وفرنسا اللتين تعتبران قوة فى مجالى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء على التوالى سيؤثر إيجابيا على تطوير صناعة الفضاء.

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يذكر أن المنتدى انطلق فى عام 2016 لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وفرنسا فى مجال الفضاء