الهاتف Redmi K20 يحقق نتيجة مذهلة في إختبارات الأداء، ويترك الغبار للمنافسين

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، تأكد رسميًا أن الهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi سيحمل إسم Redmi K20. وكما سمعتم على الأرجح، فهذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم مما يجعله أول هاتف Redmi يضم هذا المعالج الرائد. أما وقد قلنا ذلك، فقد إستمر المدير العام للعلامة التجارية الصينية Redmi، السيد Lu Weibing بتقديم المزيد من التفاصيل حول الهاتف، واليوم عرض لنا صورة للهاتف المعروف حاليًا بالإسم الرمزي Demon King على منصة إختبارات الأداء AnTuTu حيث حقق 458754 نقطة.

الهاتف Xiaomi Mi9 يتصدر حاليًا قائمة أسرع هواتف الأندرويد على منصة AnTuTu بنتيجة قدرها 371423. وبالنظر إلى الفرق بين النتيجتين، فنحن نعتقد بأن الهاتف Redmi K20 سيضم ذاكرة تخزينية من نوع UFS 3.0 وتكنولوجيا تبريد فائقة.





سيضم الهاتف Redmi K20 شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 6 تحتوي على مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك كاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميغابكسل مما سيساعد في تقليص الإطار العلوي والسفلي للشاشة.

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وإلى جانب ذلك، فقد تردد أيضًا ان الهاتف Redmi K20 سيضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وسترافقها كاميرا مقربة بدقة 16 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل. وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فقد تردد أنها ستأتي بسعة 4000mAh وستدعم الشحن السريع بقوة 27W.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تسريب غطاء واقي رسمي للهاتف Redmi K20. وسيأتي الهاتف باللون الأسود والأزرق والأحمر. وإدعت التقارير السابقة أن Redmi K20 قد يكون خليفة Pocophone F1 في بعض الأسواق، ولكننا لم نتأكد من ذلك بعد.