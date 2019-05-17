الهاتف Oppo K3 سيصل في اليوم 23 مايو مع المعالج Snapdragon 710

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo رسميًا اليوم أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد يدعى Oppo K3 في اليوم 23 من شهر مايو الجاري بالصين، وبالضبط في الساعة الثانية بعض الظهر بالتوقيت المحلي. كما أكدت أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 710 من شركة كوالكوم.

لم تكشف لنا شركة Oppo أي شيء آخر عن الهاتف Oppo K3 حتى الآن، ولكننا حصلنا في أواخر الأسبوع الماضي على تسريب يؤكد لنا بأن الهاتف Oppo K3 سيضم كاميرا أمامية منبثقة بتصميم مماثل لتصميم الكاميرا الأمامية المنبثقة التي رأيناها في الهاتف Oppo Reno والتي تطلق عليها شركة Oppo إسم Shark Fin مع العلم بأن هذه الكاميرا ستضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل. وبغض النظر عن الكاميرا الأمامية المنبثقة، فهذا الهاتف سيضم كذلك كاميرتين في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

أما بالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Oppo K3، فقد تردد أنها ستشمل شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا التسريب السابق كذلك أن الهاتف Oppo K3 سيضم بطارية بسعة 3700mAh تدعم الشحن بقوة 20W من خلال منفذ USB Type-C، وسيضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm، كما أنها سيمتاز بأبعاد تبلغ 161.2 × 76 × 9.4 ملمتر، وبوزن 191 جرام.

نأمل أن نسمع المزيد حول الهاتف Oppo K3 قبل أن يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في الأسبوع المقبل.