إنستاجرام تستعد لإغلاق تطبيق المحادثات المستقل Instagram Direct

فاطمة أيت طالب - دبي - يحتوي تطبيق إنستاجرام على ميزة مدمجة للمراسلة تدعى Instagram Direct. لسبب ما، قررت الشركة أنه من الجيد إطلاق هذه الميزة كتطبيق منفصل معروف بإسم Direct. حسنًا، لقد تبين الآن أنه لا يحظى بتلك الشعبية التي كانت تأملها إنستاجرام.

وفقا لتغريدة من Matt Navarra، فهي تعرض بعض الصور للرسائل التي يراها المستخدمون في تطبيق Direct والتي تقوم بإخطارهم بأنه من المتوقع أن يتم إغلاق التطبيق في الأشهر القادمة. هذا يعني أنه إذا كنت تستخدم التطبيق للتعامل مع رسائل إنستاجرام، فقد ترغب في البدء في التعود على إستخدام ميزة الرسائل المدمجة في تطبيق إنستاجرام مرة أخرى.

ووفقًا للإشعار، تؤكد إنستاجرام أن جميع الرسائل الموجودة في تطبيق Direct سيتم نقلها ببساطة إلى تطبيق إنستاجرام وأنه لن يُطلب منك القيام بأي شيء. هذا يعني أنه يمكنك ببساطة فتح إنستاجرام وبدء المحادثة مع أصدقائك دون تخطي أي شيء. لا توجد لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول الموعد المتوقع لإغلاق التطبيق بشكل رسمي، ولكن حقيقة أن هذه الرسائل التحذيرية بدأت بالفعل بالظهور للمستخدمين، فمن المحتمل أن يحدث ذلك في المستقبل القريب، وهذا ما يعني بأنه حان الوقت بالنسبة إليك للرحيل إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

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