شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعرض منشورات الأصدقاء المقربين والروابط المهمة أولا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن تغييرات كبيرة قادمة للصفحة الرئيسية الخاصة بالمستخدمين News Feed، والتى تضم المنشورات من الأصدقاء والصفحات والمجموعات، حيث من المنتظر ان تركز هذه التغيرات وفقا للشركة، بإظهار المحتوى المنشور من الأصدقاء المقربين فى البداية.

وبحسب ما نشره فيس بوك عبر المدونة الرسمية لها، فقد قامت الشركة بعمل استطلاع للرأى بين المستخدمين حول المحتوى والمنشورات التى تمثل اهتمامهم الأكبر، وظهرت النتائج بأن هناك عوامل مشتركة بين اهتمام المستخدمين والأشخاص المقربين والذين يهتم المستخدم لمحتواهم، مثل تواجدهم فى نفس الصورة معًا أو الإشارة إليهم، وهذا الأمر ساعدهم على فهم المستخدمين بشكل أفضل.

فيما تعمل الشركة فى الوقت الحالى على تطوير أنظمة الذكاء الإصطناعى التى تتنبأ بالمحتوى المفضل للمستخدمين، وذلك لعرضه فى البداية، لكن بعد الاستطلاع قامت بإضافة تعديلين جديدين على هذه التقنيات حتى تظهر منشورات الأصدقاء المقربين فى بداية الصفحة وبشكل رئيسى بالإضافة إلى إظهار الروابط التى تعتقد الشركة أنها مهمة وهذا بحسب طريقة تفاعل المستخدمين واهتمامهم مع المحتوى السابق.

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