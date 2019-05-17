تكنولوجيا: كوريا الجنوبية وروسيا تتقفان على إنشاء مشاريع مشتركة للبحث والتطوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت كوريا الجنوبية وروسيا، على إنشاء مشاريع مشتركة للبحث والتطوير خلال العام المقبل، ومن المتوقع تنفيذ المشاريع المشتركة فى التكنولوجيا التى ستصبح قاعدة فى الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعى والطائرات بدون طيار وغيرها.

وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، فى بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها عقدت مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الروسية، أمس الخميس، الدورة الـ13 من اجتماعات اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين البلدين فى العاصمة الروسية موسكو.

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كما اتفقت سول وموسكو على تعزيز التعاون فى البحث لتطوير الروبوت القائم على الذكاء الاصطناعى والعلاج المناعى للخلايا المضادة للسرطان، وأيضا إنشاء مركز البحث المشترك لتكنولوجيا المعلومات الكمومية من أجل تنمية القوى البشرية والحصول على التقنيات الأصلية.