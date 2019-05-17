شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية وروسيا تتقفان على إنشاء مشاريع مشتركة للبحث والتطوير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت كوريا الجنوبية وروسيا، على إنشاء مشاريع مشتركة للبحث والتطوير خلال العام المقبل، ومن المتوقع تنفيذ المشاريع المشتركة فى التكنولوجيا التى ستصبح قاعدة فى الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعى والطائرات بدون طيار وغيرها.
وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، فى بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها عقدت مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الروسية، أمس الخميس، الدورة الـ13 من اجتماعات اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين البلدين فى العاصمة الروسية موسكو.
كما اتفقت سول وموسكو على تعزيز التعاون فى البحث لتطوير الروبوت القائم على الذكاء الاصطناعى والعلاج المناعى للخلايا المضادة للسرطان، وأيضا إنشاء مركز البحث المشترك لتكنولوجيا المعلومات الكمومية من أجل تنمية القوى البشرية والحصول على التقنيات الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كوريا الجنوبية وروسيا تتقفان على إنشاء مشاريع مشتركة للبحث والتطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.