شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل إزاى.. هكذا يعمل بروتوكول "التورنت" لتحميل الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت أحد هواة تحميل الملفات فى الإنترنت، فحتما ستكون قد سمعت عن مصطلح "التورنت"، لكن الكثيرين قد لايفهمون الآلية التى يعمل بها هذا البروتوكول، إذ إن التحميل عبر "التورنت" يعتبر أفضل بشكل أكبر من التحميل عبر الروابط المباشرة، كما أن التحميل عبر تورنت يتيح للمستخدمين استكمال التحميل فى حاله انقطاع الاتصال او إيقاف التحميل.

التورنت:

هو بروتوكول مشاركة الملفات عبر الانترنت ما بين مستخدمى الإنترنت والمسمى الند للند ( Peer-to-peer ) حيث يجرى تبادل الملفات بين اشخاص دون وجود وسيط، سوى برنامج "التراكر" وهو برنامج عادة مايكون مستضاف على سيرفر والذى يقوم بتنسيق عملية الاتصال ما بين المستخدمين، حيث يقوم كل نظير يقوم بتحميل البيانات فهو فى نفس اللحظة يقوم بعمل رفع البيانات الى النظراء الآخرين.

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- كيفية استخدام التورنت:

هناك برمج معينة للتورنت تتيح للمستخدمين من تحميل هذه النوعية من الملفات، وعندما يقوم المستخدم بتحميل ملف معين بصيغة التورنت، فإن البرنامج يقوم بفحص أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة التورنت، والتى يوجد بها نفس الملف ليبدأ منها تحميل الملف، إضافة إلى مشاركته مع باقى أجهزة الكمبويتر.