شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 50٪ من الهواتف الذكية ستمتلك 3 كاميرات أو أكثر بحلول عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد صادر عن شركة Counterpoint Research للأبحاث السوقية أن 50 فى المائة من الهواتف الذكية المباعة على مستوى العالم سيكون لديها ثلاثة أو أكثر من الكاميرات فى الخلف بحلول نهاية عام 2021، وذلك فى الوقت الذى تزداد فيه حرب دقية الميجا بيكسل فى كاميرات الهواتف الذكية.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى عام 2019 ، بدأت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) فى التقدم خطوة إلى الأمام ، حيث أصبح إعداد الكاميرا الثلاثية شائعًا بين المستخدمين، فقد كان لدى ما يقرب من 6 % من الهواتف الذكية التى تم بيعها على مستوى العالم ثلاثة عدسات كاميرا فى الخلف أو أكثر فى مارس 2018.

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ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم إلى 15% بحلول نهاية عام 2019 و 35 % بحلول نهاية عام 2020، فيما قال أحد المحللين أنه على غرار الكاميرا المزدوجة فقد ظهرت الكاميرا ذات الـ 3 عدسات فى البداية فى الهواتف الراقية، لكن بحلول نهاية عام 2018 وأوائل عام 2019 ، بدأت هذه العدسات فى الظهور فى مزيد من الهواتف الذكية، بما فى ذلك هواتف بأسعار معقولة وشرائح متوسطة المستوى.

ويوجد حاليا أكثر من 40 هاتفًا ذكيًا تم إطلاقها اعتبارًا من أبريل من هذا العام ، كان بها ثلاث كاميرات أو أكثر، ومن بين هذه ، كانت هناك 30 عملية إطلاق فى الربع الأول (الربع الأول) من عام 2019، ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تصل هذه الكاميرات بدقة 64 ميجابكسل وأكثر فى النصف الثانى من عام 2019، وفى عام 2020 ، نتوقع أن تكون الهواتف الذكية ذات دقة الكاميرا 100 ميجابكسل وأكثر من ذلك.