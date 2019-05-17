زلزال بقوة 5.7 درجة يهز المباني فى السلفادور ونيكاراجوا

رويترز
هز زلزال شدته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل أمريكا الوسطى المبانى فى السلفادور وماناجوا عاصمة نيكاراجوا أمس الخميس 16 مايو مما دفع الناس لإخلائها لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة.
وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد نحو 39 كيلومترا غربى وجنوب غربى خيكيليو فى نيكاراجوا وعلى عمق 71 كيلومترا.
وقال خورخى ميلينديز مدير الحماية المدنية فى السلفادور إنه لم ترد سوى تقارير عن أضرار بسيطة.
وقال "لم تقع أضرار كبيرة".
وجاء مركز الزلزال قرب الأراضى المتاخمة للسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وقالت...
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