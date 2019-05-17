Robert Downey Jr سيكون هو نجم الحملة الترويجية للهاتف OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الترويج للهاتف OnePlus 7 Pro من قبل أحد نجوم السينما الأكثر رسوخًا في العالم الآن، وهذا النجم هو Robert Downey Jr، وخصوصًا وأن فيلم Avengers: Endgame لا يزال في صدارة شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي مع العلم بأن يهدد مكانة فيلم Avatar بإعتباره الفيلم الأكثر حصدًا للعائدات على مر التاريخ.
سيتم الترويج للهاتف OnePlus 7 Pro بالتعاون مع النجم السينمائي Robert Downey Jr في الصين والهند في المستقبل القريب بأشكال مختلفة، وإليك ما قاله Robert Downey Jr حول هذا الموضوع : ” من الرائع رؤية علامة تجارية شابة تغير المشهد التكنولوجي. لقد واجهت تحديًا لمساعدتهم في إنشاء حملة جديرة تستند على مبادئ الجودة والحرفية، وقد أثبتت بالفعل أنها ملائمة بشكل خلاق. أثناء مراجعة الهاتف OnePlus 7 Pro القادم، كان الاهتمام بالتفاصيل إلى جانب التصميم المبتكر مثيرًا للإعجاب حقًا “.
وبطبيعة الحال، هذه ليست هي المرة الأولى التي يروج فيها Robert Downey Jr لهاتف ذكي، فقد قامت شركة HTC بالتعاقد معه من قبل للترويج للهاتف HTC One M9 عندما إقترب موعد إصدار فيلم Avengers: Age of Ultron. وبغنى عن القول، فهو لم ينجح مع شركة HTC، ولكن OnePlus تحظى بشعبية كبيرة جدًا في الوقت الراهن، وبالتالي فإن النتيجة النهائية هذه المرة ستكون إيجابية على الأرجح.
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